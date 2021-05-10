Гірше за тварин: українські туристи посварилися у літаку, жінці відгризли ніготь – фото 18+

Між українськими туристами просто на борту літака сталася кривава сутичка. Як наслідок – одна з пасажирок отримала легкі травми.

Свідком інциденту став столичний блогер Андрій Трушковський. На своїй сторінці в інстаграмі він розповів всі деталі конфлікту.

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Через що виникла сутичка

Як зазначив Андрій Трушковський, туристи Юлія та її чоловік Костянтин прямували в Домініканську Республіку рейсом Борисполь – Ла Романа.

Костя з Юлею спали. Дитина позаду почала бити по сидінню Юлі. Костя попросив, щоб вона (дитина – 24 канал) цього не робила. Коли Костя повернувся з туалету і сів на своє крісло, він його відкинув (це є у будь-якому літаку). Тоді жінка накинулася на Юлю, яка спала і почала ху*рити їй крісло: "Ви, с*ки, стерви",

– написав Андрій Трушковський.

Агресивна пасажирка подряпала обличчя Юлії до крові, а також покусала їй руку та навіть відкусила ніготь.

Обережно! Фото містить жорстокість – 18+



Українка постраждала від пасажирки у літаку / Фото з інстаграму Андрія Трушковського

Як відреагували в авіакомпанії

Бортпровідники пересадили конфлікту пару і повідомили про інцидент поліцію. Проте правоохоронці по прильоту попросили туристів розв'язувати питання самостійно.

За останніми даними, Юлії надали медичну допомогу.