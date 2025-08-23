Попри всі погрози запровадити санкції проти Росії, російському диктатору Володимиру Путіну буде байду на це. Кремль знає, де дістати гроші на війну, тому Україна повинна діяти самостійно.

Найкращий варіант – удари в глиб Росії. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог Тарас Загородній, припустивши, що саме це приведе країну-агресорку до розпаду.

Що Україні гарантує вихід до кордонів 1991 року?

За повідомленням західних видань, США потрібно натиснути на Росію економічно, ввівши санкції. Однак політтехнолог зазначив, що тиск на країну-агресорку – це не тиск на Володимира Путіна. Російському диктатору байдуже, що є і що буде з його країною. Поки він буде при владі, він буде продовжувати війну, шукаючи різні способи, як дістати на це гроші.

Тому все залежить від нас. Чим більше будемо бити по території Росії, по її НПЗ, чим швидше там буде через це падати економіка, тим швидше буде наша перемога і ті результати, які хочемо ми – кордони 1991 року. Україна має добитись обвалу Росії,

– наголосив він.

За словами Загородного, наша країна повинна займатись виробництвом і масштабуванням власної зброї, відкривати експорт для того, щоб США могли купувати українські дрони, а також підтримувати приватні підприємства в Україні.

Цікаво! Водночас командир батальйону К-2 Кирило Верес вважає, що поки Україна не готова вийти на кордони 1991 року. На його думку, зараз українцям потрібно не втратити те, чим ми володіємо зараз.

До якийх наслідків призводять удари по Росії вже зараз і чим Україна може бити?