The Times розповіло про таємний батальйон, який запускав дрони по Москві та Петербургу

Сили оборони України нарощують свої дронові удари по російській військовій та нафтопереробній інфраструктурі. Одним з підрозділів, який відіграє активну роль у атаках по ворогу останнім часом є "Кайрос".

Про батальйон, який до того не спілкувався із журналістами, пише The Times.

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Що відомо про "Кайрос"?

Цей підрозділ є одним з найтаємніших, і в ньому діє жорстка дисципліна. Бійцям заборонено вживати алкоголь, вони не розповідають друзям і рідним, де саме працюють, а також регулярно проходять перевірки на поліграфі, щоб підтвердити нерозголошення секретної інформації.

Ми намагаємося зробити війну надто дорогою, щоб вони не могли її продовжувати, і змусити їх піти на мир. Для дрона немає різниці, що перед ним – нафтопереробний завод, порт чи Кремль,

– Рей, командир батальйону.

Назва "Кайрос" походить від імені давньогрецького бога сприятливого моменту. Батальйон вже має за плечима чимало гучних та успішних операцій. Серед них: удари на нафтопереробному заводу в Москві 19 червня та атака на ПНТ (Петербурзький нафтовий термінал) 4 липня.

Командир роти "Панама" зазначив, що українські військові нині творять історію. Він нагадав, що кілька років тому Путін переконував усіх, ніби здатен захопити Україну за три дні, а тепер змушений спостерігати за тим, як горить сама Росія. За словами військового, українці не починали цю війну, але прагнуть справедливості.

Історія підрозділу почалася у перший день повномасштабного вторгнення. Тоді "Рей" і "Панама", не маючи військового досвіду, стали на захист Офісу Президента України. "Рей" розповів, що вони чекали на найманців "Вагнера", і називає той період найстрашнішим у своєму житті.

Згодом обидва служили в спецназі. Пізніше "Рея" направили на базу армії США у Вісбадені як офіцера зв'язку. Там він вивчав програми НАТО, пов'язані з глибокими ударами безпілотниками, а після повернення запропонував командувачу Сил безпілотних систем України Роберту Бровді "Мадяру" створити окремий батальйон.

Ми зазвичай отримуємо досить хорошу інформацію від наших британських друзів, і ми дуже цінуємо це,

– розповів командир.

"Рей" зізнається, що його зв'язки з НАТО все ще виявляються корисними.

Як "Кайрос" завдає ударів по Росії

Операції українських сил відбуваються майже без пауз. Батальйон практично щодня запускає далекобійні ударні дрони по території ворога або завдає ударів середнього радіусу по тимчасово окупованих територіях. Свої дії "Кайрос" координує з іншими підрозділами, які в окремих випадках застосовують нові українські крилаті ракети.

Лиш минулого тижня вдалося завдати ударів по вісьмох нафтогазових об'єктах країни-агресорки, підприємствах з виробництва точних приладів для ракет і ракетного палива, а також військових логістичних складах у 12 регіонах Росії. В одному з випадків українські безпілотники подолали щонайменше 1500 кілометрів.

Технології, якими ми сьогодні володіємо, означають, що війна більше не є чимось, що можна вести на чужій території, тримаючи її на відстані витягнутої руки. Вона повернеться до твого власного дому. І коли ти відчуваєш запах війни, що палає, на порозі свого дому, ти сприймаєш її зовсім інакше, ніж коли просто дивишся картинку по телевізору,

– підкреслив "Панама".

Перед початком ударів безпосередньо по Москві бійці "Кайросу" протягом двох місяців планомірно знищували російські системи протиповітряної оборони на підступах до столиці Росії. За словами "Рея", батальйон існує близько 200 днів і за цей час уразив приблизно 200 цілей.

Такі атаки створюють серйозну проблему для російського командування. Якщо окупанти почнуть стягувати додаткові системи ППО для захисту Москви, вони відкриють інші вразливі напрямки – зокрема в регіонах Росії та тимчасово окупованому Криму.

Це також помста за наших товаришів, які були цивільними особами з надіями й мріями, але були вбиті замість цього. І це помста за наш час. Ми провели ці роки далеко від наших сімей, далеко від наших дітей, наших цивільних професій, нашого життя і наших будинків. І ми злі,

– заявив "Рей".

Завдяки роботі Сил безпілотних систем кількість далекобійних атак України зросла вчетверо, а ударів середнього радіусу – у 28 разів порівняно з минулим роком.

Українські удари по Росії

В результаті атаки українських дронів 2 липня, найбільший НПЗ "Лукойла" "Нижньогороднафтооргсинтез" зупинив роботу. НПЗ у Кстово займає 4-те місце в Росії за потужністю і 2-ге з виробництва бензину.

Українські дрони 4 липня успішно відпрацювали по портовій інфраструктурі Росії поблизу Санкт-Петербурга. Під ударом опинився також Кронштадт у Ленінградській області. Ураження ворожих об'єктів підтвердив президент Зеленський.