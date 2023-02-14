Разом тішитись "бавовні" та побаченню в Криму: найкращі воєнні валентинки до 14 лютого

У День Валентина закохані вітають один одного найромантичнішими побажаннями. У воєнний час українці мають дещо інші цінності, відтак і листівки-валентинки дещо інші: пронизані любов'ю, мріями та патріотизмом.

Тож, поки ЗСУ дарують ворогам свої вибухові "валентинки", 24 Канал підготував листівки, які характеризують наші з вами істинні бажання.

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Кохання – це разом тішитись ранковій "бавовні"

Для кожного з нас ідеальний ранок – це той, який починається з "бавовни" в окупантів. Бо ніщо так не гріє душу, як думки, що у росіян "палає".



Валентинка до 14 лютого / Колаж 24 Каналу

Кохання – це піклуватись один про одного у складні часи

Війна змінила наші цінності, але залишила місце для кохання. Турбота один про одного у складні часи – це найкращий подарунок, який ми можемо запропонувати нашим рідним.



Воєнні валентинки / Колаж 24 Каналу

Кохання – поєднати долі у "воєнних декораціях"

Українці миролюбна нація, яка вміє кохати щиро, віддано, до останнього подиху. Війна позбавила нас страху та сумнівів. Ми перестали "відкладати на потім" життя, а почали насолоджуватись кожним днем. Навіть у "воєнних декораціях" ми знаходимо любов та продовжуємо насолоджуватись коханням.

Бо ніхто не здатний відібрати у нас волю та жагу до життя.



Воєнні валентинки / Колаж 24 Каналу

Кохання – це разом радіти статистиці "чорних пакетів"

І звісно, ми єдині у нашій меті – перемогти ворога. Тому, рахувати разом щоденну статистику від Генштабу – це тепер улюблене заняття українських пар.



Воєнні валентинки / Колаж 24 Каналу

Кохання – це спільно донатити на ЗСУ

У нас за цей рік додалось чимало спільних ритуалів. Один із них – донати на ЗСУ. Вдячність та підтримка наших захисників – це найменше, що може зробити кожен із нас. Збори на тепловізори, "мавіки", авто та амуніцію – для нас це щоденні "витрати", на які ми не шкодуємо заощаджень та готові відмовитись від подарунку на 14 лютого, щоб переказати ці кошти на допомогу бійцям.

Воєнні валентинки / Колаж 24 Каналу

Кохання – це спільні мрії

Ну і нарешті, кохання – це спільні мрії. І ось тут справжня "ітс е метч". Бо мрії в українців і дійсно часто співпадають. Ніхто не відмовиться від світанку в Криму на березі Чорного моря. Така романтика не залишить спокійним серце кожного українця. І ця мрія уже скоро стане реальністю завдяки зусиллям наших захисників.

Віримо і готуємось до найкращого побачення у світі уже незабаром.

Воєнні валентинки / Колаж 24 Каналу

День Святого Рамштайну

У мережі жартують, що цьогоріч українці чекають 14 лютого не тому, що це День Валентина, а тому, що сьогодні відбудеться нова зустріч "Рамштайн". Тож, справжні українці чекають не квіти, валентинки чи солодощі, а танки, винищувачі та далекобійні ракети.

Колеги зі Spravdi теж підготували підбірку листівок і ми не можемо не поділитись із вами цією любов'ю.

Воєнні валентинки / Колажі Spravdi