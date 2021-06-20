Українські вболівальники застрягли на румунському кордоні перед матчем збірної

Десятки автомобілів з українськими вболівальниками стоять у черзі на українсько-молдовсько-румунському кордоні з боку "Рені". Все це триває вже не одну годину.

Як повідомив Ярема Дух у коментарі 24 каналу, станом на 13:00 у заторі стояли приблизно 40 легкових автомобілів та ще десяток фур.

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Чому утворився затор

За попередніми даними, на українському пункті пропуску "Рені" зникло світло. Цікаво, що з боку Молдови проблеми з електропостачанням немає.

Люди стоять вже другу годину, бо пропало світло у наших, але в молдован є. Якась магія,

– розповів Ярема Дух.

Він зауважив, що майже всі в легковиках їдуть на футбол. Українські вболівальники планують потрапити на матч Україна – Австрія, який відбудеться в Бухаресті 21 червня о 19:00.

Пункт пропуску, де застрягли українці: карта



На пункті пропуску "Рені" утворилися затори / Фото Яреми Духа



Українські вболівальники застрягли на кордоні / Фото Яреми Духа

Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з ДПСУ, аби дізнатися більше інформації.

Додамо, що Іноземці, які планують відвідати Бухарест під час Євро-2020, для в'їзду до країни мають надати один з цих документів: