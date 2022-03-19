Українські війська зупинили ворога в напрямку Кривого Рогу
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія 24 день веде повномасштабну війну проти України. Вбивці намагалися прорватися у напрямку на Кривий Ріг.
Про це 19 березня повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил. Зазначили, що окупанти намагаються закріпитися біля населених пунктів Красновка, Пригір'я, Заградовка, Архангельське, Князівка, Високопілля, Мала Шестерня, Петровка, Нововоронцовка.
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Хочуть вивести техніку
За інформацією Генштабу, росіяни не залишають надій підготуватися до наступу. Вони переміщуються і хочуть вивести пошкоджену техніку та підрозділи, які не можна відновити.
Українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога демонструючи мужність та героїзм! Разом переможемо! Слава Україні!
– заявили у ЗСУ.
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