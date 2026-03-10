Довго готували операцію, – генерал армії про звільнення територій на Дніпропетровщині

ЗСУ провели нестандартну флангову операцію у Дніпропетровській області, звільнивши 6 населених пунктів. У Покровсько-Мирноградській агломерації ситуацію стабілізували, і військові продовжують знищувати резерви та логістику ворога.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж пояснив 24 Канал, що Росія відчуває дефіцит підготовленої живої сили та змушена перекидати війська між напрямками, що свідчить про виснаження її наступального потенціалу.

Дивіться також: Контратаки українських військ на півдні можуть зірвати плани Росії щодо наступу, – ISW

Чи змінили флангові операції ЗСУ хід наступу Росії?

"Десантно-штурмова бригада, морська піхота та ССО спільно провели нестандартну операцію – удари з флангів, по тилах і резервах противника. Результат – 6 населених пунктів звільнено, ще 3 – у процесі активного звільнення. Україна вперше звільняє більше територій, ніж втрачає", – сказав Маломуж.

Українські військові на Гуляйпільському напрямку здобули тактичні переваги біля Оріхова та Олександрівки, зупинивши спроби ворога відкрити альтернативний напрямок наступу.

Путін не відмовляється від стратегічної мети – захопити Покровськ і Мирноград, щоб пробитися до Костянтинівки та відкрити шлях на Краматорськ.

Противник, який обіцяв захопити Покровськ за день, так і не побачив реальних перспектив для цього. У Мирнограді утримуємо частину міста, дронами та іншими системами знищуємо можливості підтягування резервів – і ворог сьогодні не має ні стратегічної, ні тактичної перспективи там наступати,

– пояснив Маломуж.

Чи втрачає Росія ефективність через нестачу живої сили та озброєння?

Росія перекинула досвідчені війська з Покровського сектору на Гуляйпільський напрямок, сподіваючись прорвати оборону, але зазнала невдачі. ЗСУ маневрують, проводять контратаки та щотижня знищують від 300 до 600 солдатів противника, що веде до поступового виснаження російських резервів.

Росія все частіше кидає в бій непідготовлених і навіть беззбройних солдатів, що свідчить про дефіцит не лише живої сили, а й озброєння. Хоча на окремих ділянках співвідношення сил сягає 1 до 8 на користь ворога, однак це не визначальні сектори.

Під Куп'янськом у росіян стався системний провал – Путіну вже доповіли про захоплення міста, але цього не сталося. Ми вибиваємо ворога з Куп'янська і б'ємо по флангах, які намагалися обійти місто з півночі та півдня. На Лиманському напрямку, який ворог розглядає як плацдарм для наступу на Слов'янськ, операції також не вдалися – бої тяжкі, але противник губить резерви,

– пояснив Маломуж.

Щоденні втрати Росії змушують її перекидати війська між напрямками замість проведення широкомасштабних операцій. Україна при цьому не лише тримає фронт, а й завдає контрударів і звільняє окремі території.

Зверніть увагу! За словами головнокомандувача Сирського, на сучасному етапі війни чіткої лінії фронту часто вже немає – вона розмивається. На багатьох ділянках сформувалися так звані "зони інфільтрації", де невеликі піхотні групи обох сторін можуть діяти на відстані понад 10 кілометрів. Попри постійні спроби російських військ просунутися вглиб українських позицій, СОУ утримують визначені рубежі.

Що ще відомо про ситуацію на фронті?