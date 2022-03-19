Українські військові біля Попасної з ПЗРК збили снаряд "Точки У"
19 березня 2022 , 16:14Читать новость на русском
Джерело:Сухопутні війська ЗСУ
Українські військові біля Попасної збили снаряд "Точки У". Для цього використали переносний зенітно-ракетний комплекс "Стінгер".
Снаряд впав посеред поля. Його фото оприлюднили в мережі.
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Виявляється, ракета досить легко збивається за допомогою ПЗРК "Стінгер". Наші воїни не перестають нас дивувати!
– зауважили в ЗСУ.
Зауважимо, Stinger може знищувати як повітряні, так і наземні цілі та навіть крилаті ракети. Його головні переваги – простота прицілювання і висока вражаюча здатність
Важливо – В Україні знищили майже 15 тисяч окупантів: