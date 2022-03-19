Українські військові біля Попасної з ПЗРК збили снаряд "Точки У"

Українські військові біля Попасної збили снаряд "Точки У". Для цього використали переносний зенітно-ракетний комплекс "Стінгер".

Снаряд впав посеред поля. Його фото оприлюднили в мережі.

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Виявляється, ракета досить легко збивається за допомогою ПЗРК "Стінгер". Наші воїни не перестають нас дивувати!

– зауважили в ЗСУ.

Зауважимо, Stinger може знищувати як повітряні, так і наземні цілі та навіть крилаті ракети. Його головні переваги – простота прицілювання і висока вражаюча здатність

Важливо – В Україні знищили майже 15 тисяч окупантів: