Російський танкер "Арктик Метагаз" уразили дроном Sea Baby українські сили з Лівії, – AP

Українські безпілотники з Триполі на початку березня уразили російський танкер зі зрідженим природним газом "Арктик Метагаз". Імовірно, це були Sea Baby.

Про це повідомили AP. Видання посилається на свої джерела та привідкриває деталі березневої атаки.

До теми Війна України в Середземному морі: як морські дрони топлять кораблі тіньового флоту Росії

Що відомо про удар по російському танкеру із Лівії?

"Арктик Метагаз", судно російського тіньового флоту, потрапило під атаку поблизу мальтійських вод 3 березня. Відтоді воно дрейфувало в напрямку Лівії, а на борту була 61 тисяча тонн скрапленого природного газу.

Українські війська діють на заході Лівії за таємною угодою, схваленою Заходом, і вони використали територію північноафриканської країни для атаки на російський танкер у Середземному морі минулого місяця. (...) Українські війська, більшість з яких є експертами з безпілотників, діють переважно на авіабазі в прибережному місті Місрата, а також на інших військових об'єктах у столиці Триполі та прибережному місті Завія,

– повідомили Associated Press.

Імовірно, удар по російському танкеру завдали саме з військового об'єкту в Триполі.

Довідка. Відстань від України до Лівії – понад 1500 кілометрів. Це по прямій і до найбільш південної точки окупованого Криму.

Показуємо Лівію на карті

"Арктик Метагаз" залишився на плаву, течія та вітер віднесли його в бік лівійського узбережжя. Його поки не змогли відбуксирувати через сильний вітер і сувору погоду, він неконтрольовано дрейфує.

За словами чиновників, протягом останніх місяців українські війська поступово розгорталися на заході Лівії в рамках того, що один із них назвав "таємною угодою" між Києвом та урядом прем'єр-міністра Абдул-Хаміда Дбейби, який перебуває у Триполі у скрутному становищі. Ця угода отримала підтримку західних країн, зокрема США, чий радник з питань Африки Массад Булос підготував пропозицію щодо врегулювання тривалого конфлікту в Лівії, яка передбачає збереження Дбейби на посаді прем'єр-міністра,

– інформує ЗМІ.

Відповідно до пропозиції Булоса, Саддама Хіфтера, сина впливового військового командира з східної частини країни Халіфи Хіфтера, мають призначити головою президентської ради. Саддам Хіфтер є начальником штабу самопроголошеної Лівійської національної армії, яка контролює східну та південну частину Лівії, включаючи основні нафтові родовища.

У Лівії багато нафти, а тому Росія хоче отримати контроль над частиною країни.

На думку Алеля Харшауї, аналітика з питань Лівії з Королівського інституту об'єднаних служб, присутність українських сил у західній Лівії є частиною багаторічних зусиль НАТО, спрямованих на те, щоб утримати цей регіон "поза межами досяжності Росії".

Цілком імовірно, що з відома та з благословення країн-членів НАТО — насамперед США, а також Великої Британії та Туреччини – кілька невеликих груп українських оперативників зараз перебувають у районі Великого Триполі,

– цитують його AP.

Що робить Україна в Лівії?