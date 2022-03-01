Українські військові продовжують тішити танцями в очікуванні російських танків

Українські військові не втрачають бойового настрою та підіймають його звичайним громадянам. Цього разу захисники виклали відео, де вони танцюють зі зброєю на руках.

Українські захисники не вперше тішать українців своїми танцями – регуляно соцмережі поповнюються веселими рухами наших військових.

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Цього разу двоє українських службовців запально танцювали зі зброєю в руках.

Коли так довго очікував і нарешті на горизонті з’явився клятий російський танк,

– зазначено у дописі під відео.

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