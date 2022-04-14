Українські військові на Сході відбили 4 атаки: знищено кілька десятків росіян

14 квітня 2022 , 21:57
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Джерело:

Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

За добу, 14 квітня, на Сході російські війська здійснили 4 атаки. Наші Збройні сили дали гідну відсіч.

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомляє, що йдуть бої.

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У результаті стало менше на 3 десятки росіян та кілька одиниць ворожої техніки. Зокрема, ЗСУ ліквідували

  • особового складу – 30,
  • танків – 2,
  • МТЛБ – 1,
  • артилерійських систем – 1.

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Автор: Ольга Музика