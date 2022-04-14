Українські військові на Сході відбили 4 атаки: знищено кілька десятків росіян
14 квітня 2022 , 21:57Читать новость на русском
За добу, 14 квітня, на Сході російські війська здійснили 4 атаки. Наші Збройні сили дали гідну відсіч.
Оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомляє, що йдуть бої.
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У результаті стало менше на 3 десятки росіян та кілька одиниць ворожої техніки. Зокрема, ЗСУ ліквідували
- особового складу – 30,
- танків – 2,
- МТЛБ – 1,
- артилерійських систем – 1.
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