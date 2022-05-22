Українські військові відбили 11 атак на Донбасі: збили літак і безпілотник

Угруповання Об'єднаних сил відбиває атаки на Донецькому і Луганському напрямках. Росіяни намагаються прорвати смугу оборони.

Про це повідомили 22 травня в Угрупованні Об'єднаних сил. Зазначили, що окупанти використовують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем.

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Окупанти завдають ракетно-бомбових ударів по цивільних об'єктах інфраструктури та домівках людей.

Яку шкоду завдали росіяни на Донеччині та Луганщині

Наразі відомо, що росіяни обстріляли 45 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях. Там вони зруйнували або пошкодили 116 цивільних об'єктів:

106 житлових будинків;

гуртожиток будівельного ліцею;

господарчі будівлі двох підприємств;

сільгосптехніку;

магазин.

Від обстрілів лишень На Донеччині загинули 7 цивільних. Поранення отримали восьмеро. Щодо Луганщини, то ще уточнюють інформацію.

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Що втратили окупанти

Російські вбивці зазнали втрат від українських захисників та захисниць. Зокрема, їм за сьогодні вдалось відбити 11 атак ворога.

Загарбники отримали такі втрати:

6 танків;

10 одиниць бойової броньованої техніки;

6 ворожих автомобілів (2 із них були з боєприпасами).

Крім цього, підрозділи протиповітряної оборон збили ворожий літак Су-25 та один безпілотник "Орлан-10".

Результати за тиждень

Загалом за тиждень військовослужбовці угруповання відбили 84 ворожих атаки. Вони знищили зенітний ракетний комплекс, 43 танки, 20 артилерійських систем, 79 одиниць бойової броньованої техніки, 7 спеціальних броньованих автомобілів та 34 одиниці автомобільної техніки, а підрозділи ППО збили 3 літаки та 18 безпілотних літальних апаратів окупанта.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів! Разом переможемо! Слава Україні!,

– наголосили військові.

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