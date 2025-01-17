Бійці 79-ї бригади взяли в полон 7 окупантів: росіяни бідкаються, що не хотіли бути штурмовиками

Українським військовим 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади вдалося взяти в полон сімох окупантів на Новопавлівському напрямку. Це відбулося під час того, як росіяни "засіли" у бліндажі після тривалої атаки дронів.

Після взяття у полон українські бійці вивели полонених у тил та надали домедичну допомогу окупантам, які її потребували. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 79-ту окрему десантно-штурмову Таврійську бригаду.

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Як українським військовим вдалося взяти росіян в полон

У бригаді кажуть, що основним завданням українських захисників було непомітно пробратись до "нори" з окупантами.

Ворожий бліндаж, як і планувалось, став їхньою ж пасткою. Заблоковані окупанти не мали вибору: або загинути від вогню десантників, або скласти зброю. Після коротких вагань обрали друге,

– додають у 79-й бригаді.

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За словами окупантів, вони казали, що не підуть у штурм навіть попри кримінальну справу. Один з них заявив, що не уявляв себе штурмовиком. Російські військові кажуть, що їх обіцяли відправити на останню лінію оборони. Проте обманули та відправили на передній край.