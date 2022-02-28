Українські військові взяли у полон першого бурята
Джерело:телеграм-канал Сергія Стерненка
Захисники України взяли у полон ще одного окупанта. Ворог виявився бурятом.
Зауважимо, що буряти – народ, який мешкає переважно у Республіці Бурятія, а також на суміжних територіях Іркутської області та Забайкальського краю Росії.
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Відстань звідти, наприклад, до Києва становить майже 7 тисяч кілометрів.
Українські військові також зняли на відео розмову з полоненим бурятом. На ролику видно, як наляканий загарбник лежить на лавці. Ймовірно, ворог отримав травми.
Бойові буряти, за танками їхали. Будемо рятувати тебе і відправимо у Бурятію, оленів будеш пасти,
– сказав на відео полоненому український захисник.
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Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що станом на 5 день війни вже вбито 4500 російських окупантів.
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