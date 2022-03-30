Українські військові захопили російський комплект автоматизації навідника "Барнаул-Т"
30 березня 2022 , 12:07Читать новость на русском
Джерело:"Мілітарний"
Українські військові захопили російський сучасний комплект для наведення цілі навідника ПЗРК "9С935".
Сучасний комплект для наведення цілі навідника ПЗРК "9С935" входить до складу системи управління "Барнаул-Т", яка призначена для управління різними підрозділами ППО.
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Комплект засобів, який захопили українські військові, призначений для оснащення відділень стрільців-зенітників ПЗРК, координації їх дій, а також підвищення ефективності управління зброєю.
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Нагадаємо, що раніше у Харківській області Збройні Сили України відібрали комплекс "Барнаул-Т" у ворога, щоб захищати повітряний простір.
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