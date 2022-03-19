Українські військові на Запорізькому напрямку знищили ще один вертоліт окупантів

Українські захисники завдали ще одного удару повітряним силам російських окупантів на Запорізькому напрямку. Вони знищили вертоліт КА-52.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

До теми За добу українські ППО збили 12 ворожих повітряних цілей

Окрім цього, ще один такий літальний апарат ворога отримав пошкодження.

Повідомляється, що ліквідовано не лише вертольоти, а й декілька одиниць бронетехніки ворога. А ще особовий склад збройних сил Росії – близько 60 російських окупантів було ліквідовано.

Нагадаємо, що ще один "супералігатор" КА-52 було збито сьогодні на Київщині.

Вас може зацікавити – Військові потролили Кадирова та його посіпак: дивіться відео