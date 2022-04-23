Українські військові збили безпілотник ворога на Луганщині: його просто розстріляли

Українські військові ефектно знищили ворожий безпілотник "Орлан-10" на Луганщині. Він дуже вчасно натрапив на бійців Нацгвардії.

Цікаво, що військові абсолютно випадково побачили безпілотник окупантів.

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Просто поверталися із завдання

Нацгвардійці виконали бойове завдання і поверталися на базу. Аж раптом вони побачили безпілотник "Орлан-10", який летів на низькій висоті.

Військові зупинилися, вийшли з авто і влучно розстріляли "пташку" зі зброї. Апарат вдалося знищити – він повис на дереві

Українські воїни збили вже багато таких дронів і знають, що заявленої сотні тисяч доларів вони і близько не вартують. Але позбавити окупанта зайвих "очей" – завжди вкрай приємно, – щиро зізнаються військові.

Знищений безпілотник окупантів / Фото Нацгвардія

Важливо – У Кремлі розуміють, що програють війну, – Єрмак: