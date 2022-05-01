Українські військові зі "Стугни-П" знищили черговий ворожий Ка-52: потужне відео

Захисники України не перестають дивувати - за допомогою вітчизняної установки "Стугна-П" українські військові збили командирський гелікоптер Ка-52 "Алігатор"

Українські захисники настільки вимуштрувалися на знищення російської техніки, що регулярно ліквідують літальні апарати окупантів за допомогою протитанкової зброї.

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Завдяки ПТРК "Стугна-П", яка розроблена в Україні, наші захисники збили Ка-52 "Алігатор" – гелікоптер за 16 мільйонів доларів, який ввважається командирським.

Ка-52 – це російський бойовий гелікоптер, який використовується як командирська машина армійської авіації.

Та схоже, що окупанти залишилися ще без однієї командирської одиниці – українські захисники вправно збили елітний вертоліт з протитанкової зброї.

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Як українці нищать окупантів

Знищення "Алігатора" "Стугною" відбувається вже не вперше – раніше повідомлялося, що українські військові оригінально ліквідували елітний гелікоптер за допомогою протитанкової зброї.

За 66 днів війни окупанти вже втратили 154 гелікоптери різних класів, а також 179 літаків.

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