Українські військові знищили командира роти окупантів з так званої "ДНР" з позивним "Людоїд"

З початку цинічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну орки не втомлюються поширювати фейки про "героїчні бої" своєї насправді нікчемної армії. Черговий "подвиг" пропаганда присвоїла командиру з так званої "ДНР".

Пропагандисти розповідали, що капітан Сергій Машкін з позивним "Людоїд" буцімто власноруч "точковим вогнем" знищив цілу батарею української САУ. Втім, як з'ясувалось, цей орк з "оригінальним" прізвиськом вже знищений українською армією.

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"Людоїд" замість людей жере чорнозем

Українські військові знищили командира розвідувальної роти 11 мотострілецького полку 1 армійського корпусу так званої "ДНР" капітана Сергія Машкіна. Орк мав прізвисько "Людоїд".

Їх послухати (пропагандистів – ред. 24 канал), так загін месників з кіновсесвіту Marvel у порівнянні з ними – то якась група "Ягідка" у дитячому садку. Втім, говорити можна багато, але факт залишається фактом – замість людей "Людоїд" жере чорнозем,

– повідомили в Оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Українські військові запевнили, що окупант мертвий, і вже не візьме зброю до рук, не буде більше вбивати українців.

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