ЗСУ показали відео, як одним ударом знищують ворожу техніку вартістю майже 15 мільйонів доларів

Російська армія кожного дня втрачає десятки одиниць техніки у війні проти України. Деякі варіанти цього озброєння є доволі дорогі.

В Генштабі ЗСУ опублікували відео, як українські бійці знищують російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

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"Як один влучний постріл може позбавити противника техніки вартістю майже 15 мільйонів доларів США. На відео зустріч українських воїнів з російським зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцир-С1". Підсумок – "хлопок" і "задимлення". Так люблять казати російські пропагандисти про свою знищену техніку", – підписали відео українські військові.

Момент знищення російського ЗРГК "Панцир-С1"

В оперативному командуванні "Південь" уточнили, що українські артилеристи знищили ворожу техніку в степах Донбасу.

Варто відзначити, що "Панцир-С1" призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів від усіх сучасних і перспективних засобів повітряного нападу. Але себе вберегти від ракетного удару не зумів.

Трофейні та знищені "Панцир-С1"

Цей ЗГРК "Панцир-С1" не перший, який українські військові знищують за час повномасштабного вторгнення Росії до України. Хоча Росія цю техніку використовувала проти українських військових ще в 2014 році, коли віроломно вдерлася на Донбас. Але тоді лише фіксували її наявність. А з 2022 року почали активно не лише знищувати, але й захоплювати як трофейну техніку.

Ще 1 березня було повідомлення, що українські бійці спалили один "Панцир-С1" у місті Баштанка, що у Миколаївській області. А вже 4 березня наші бійці місцевої тероборони захопили колону військової техніки ворога у полон. Серед трофейної техніки виявився і "Панцир-С1". 10 березня про захоплення трофейного зенітного ракетно-гарматного комплексу повідомили бійці Сил спеціальних операцій.

Скільки загалом Росія втратила "Панцир-С1" у війні проти України достеменно невідомо. Окрім наведених вище прикладів, варто відзначити, що українські військові знищили три такі ЗРГК на острові Зміїний. Там загалом втрати росіян військової техніки досягли позначки у майже один мільярд доларів.

Загалом за час повномасштабного вторгнення до України Росія втратила щонайменше 105 засобів протиповітряної оборони.

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