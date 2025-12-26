"Матч життя чи смерті": окупанти змусили полонених солдатів ЗСУ грати у футбол

В окупованому Донецьку російські військові організували показовий футбольний матч за участю полонених солдатів ЗСУ. Російська пропаганда назвала подію так званим "матчем життя".

Відео з елементами приниження та знущання з українських військовополонених оприлюднив пропагандистський телеграм-канал WarGonzo, передає 24 Канал.

Що відомо про матч?

Полоненим із Вінниці, Харкова, Одеси та інших міст України видали жовто-синю форму з написом "ЗСУ" на спині. Їхніми суперниками стали бійці підрозділу армії Росії "П'ятнашка".

Окупанти намагалися подати подію як символічну, називаючи її "матчем життя", однак за змістом і контекстом вона більше нагадує так званий "матч смерті", який відбувся влітку 1942 року в окупованому Києві. Тоді місцева команда "Старт" зіграла з німецькою командою "Флакельф" і здобула перемогу з рахунком 5:3.

Зверніть увагу! Поширений радянською пропагандою міф про негайний розстріл футболістів через перемогу не відповідає дійсності. Водночас згодом частину гравців заарештували, піддавали тортурам і відправили до концтаборів, де деякі з них загинули під час окупації.

Що відомо про воєнні злочини Росії проти українських військових?