Українські ВМС провели тренування у Чорному морі з кораблями НАТО: потужні фото
Джерело:ВМС ЗСУ
В акваторії Чорного моря кораблі ВМС ЗСУ провели тренування типу PASSEX. До українських моряків приєдналися військові США, Туреччини та Румунії.
У маневрах задіяли флагман 6 флоту Штатів корабель управління Mount Whitney. Водночас залучили американську авіацію – патрульний літак P-8 Poseidon і гелікоптер.
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У тренуваннях взяли участь 7 кораблів, два з яких від українських Військово-морських сил – патрульний катер "Слов'янськ" і середній десантний корабель "Юрій Олефіренко".
Метою тренування було відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональної тактичної групи відповідно до стандартів НАТО та підвищення рівню взаємосумісності з флотами Альянсу,
– зазначили у ВМС ЗСУ.
Окрім цього, подібні заходи підтримують безпеку в Чорному морі, вдосконалюють навченість екіпажів кораблів ВМС України та США для виконання спільних морських операцій.
Під час тренування у визначеному районі відпрацювали:
- елементи з тактичного маневрування;
- тренування з сигналовиробництва із використанням міжнародної системи сигналів;
- висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства;
- тренування зі зв'язку.
Українські військові провели тренування у Чорному морі з кораблями НАТО / ВМС ЗСУ