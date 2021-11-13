Українські ВМС провели тренування у Чорному морі з кораблями НАТО: потужні фото

В акваторії Чорного моря кораблі ВМС ЗСУ провели тренування типу PASSEX. До українських моряків приєдналися військові США, Туреччини та Румунії.

У маневрах задіяли флагман 6 флоту Штатів корабель управління Mount Whitney. Водночас залучили американську авіацію – патрульний літак P-8 Poseidon і гелікоптер.

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У тренуваннях взяли участь 7 кораблів, два з яких від українських Військово-морських сил – патрульний катер "Слов'янськ" і середній десантний корабель "Юрій Олефіренко".

Метою тренування було відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональної тактичної групи відповідно до стандартів НАТО та підвищення рівню взаємосумісності з флотами Альянсу,

– зазначили у ВМС ЗСУ.

Окрім цього, подібні заходи підтримують безпеку в Чорному морі, вдосконалюють навченість екіпажів кораблів ВМС України та США для виконання спільних морських операцій.

Під час тренування у визначеному районі відпрацювали:

елементи з тактичного маневрування;

тренування з сигналовиробництва із використанням міжнародної системи сигналів;

висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства;

тренування зі зв'язку.

Українські військові провели тренування у Чорному морі з кораблями НАТО / ВМС ЗСУ