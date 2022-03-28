Українські воїни "обстріляли" росіян агітками з пропозицією здатися

Українські військові залишають російським окупантам можливість залишитися живими. Для цього потрібно скласти зброю та здатися в полон.

Українські військові показали "обстріл" позиції ворога. Тільки цього разу в окупантів полетіли не справжні снаряди, а агітматеріали, які можуть зберегти їм життя.

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Це коротка інформація про те, як правильно здатися в полон в Україні. Адже, на відміну від режиму окупантів, українські військові дотримуються міжнародного гуманітарного права, у тому числі щодо поводження з військовополоненими.

Серед іншого, у полонених буде можливість нормально поїсти та поспілкуватися телефоном з рідними.

"Вони добре розуміють, що наша перемога вже близько. Втім страх перед диктатурою путінського режиму виявляється сильнішим за страх перед смертю, тому російські військові й бояться скласти зброю. Сподіваємось, що це підштовхне їх прийняти правильне рішення, адже життя дорожче за будь-які імперські амбіції кремлівського карлика", – пояснили причину для такого вчинку в Оперативно-тактичному угруповуванні "Схід".