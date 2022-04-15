Українські воїни розбили росіян на Донеччині: потужні фото

Українські захисники вдало розбили росіян у Донецькій області. Понад десяток одиниць техніки перетворився на брухт.

Ніхто з окупантів, які потрапили під удар, не вижив. Про це 24 каналу повідомили джерела у спецслужбах.

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У хід пішла артилерія

Техніку окупантів знищили за допомогою артилерії. Вогонь коригували за допомогою безпілотників. Понад десяток російськийх танків та БТРів перетворилися на брухт, а загарбників ліквідували.



Ось як нищили ворожу техніку на Донеччині / Фото джерел 24 каналу в спецслужбах



А ось і результати роботи наших захисників / Фото джерел 24 каналу в спецслужбах



І ще трішки підбитих російських танків / Фото джерел 24 каналу в спецслужбах

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