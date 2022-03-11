Українські воїни увійшли в кураж: після танка знищили ще й бліндаж з окупантами – ефектне відео

Снайпери-протитанкісти 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького знищили ворожий бліндаж. В ньому перебували 7 російських окупантів.

Як відомо, незадовго до цього ця ж бригада відзначилась знищенням ворожого танку з одного удару.

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"І знову снайпери-протитанкісти 30 окрема механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. От так спокійно, та влучно знищили ворожий бліндаж, в якому перебували 7 російських окупантів. Слава Україні! Разом і до перемоги!", – написала в пресслужбі Операції Об'єднаних сил.

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