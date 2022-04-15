Українські воїни знищили 17 росіян і понад десяток техніки на Запоріжжі

Українські бійці продовжують давати відсіч ворогу, знищуючи російських окупантів. Так, протягом доби, 14 квітня, ліквідували 11 загарбників на Запоріжжі.

Про це повідомили на сторінці командування Сили оборони Запорізького краю.

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Завдяки злагодженій роботі та професіоналізму наших бійців вдалося знищити:

11 окупантів та ще 17 отримали поранення;

13 одиниць автомобільної техніки.

Разом з цим, знищений склад зберігання боєприпасів та склад паливно-мастильних матеріалів.

Підрозділи бригади територіальної оборони продовжують виконувати поставлені завдання, ведуть оборонні дії завдаючи втрат противнику,

– мовиться в повідомленні.

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Додамо, що 15 квітня місто Василівка, що на Запоріжжі, постраждало від обстрілів російських окупантів. Унаслідок вогню, який вели окупанти, загинула одна людина. Ймовірно, росіяни вели вогонь зі своїх позицій у Михайлівці та Орлянському.

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