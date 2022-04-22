Українські воїни знищили вже 21 200 росіян: нова статистика втрат окупантів
22 квітня 2022 , 09:44Читать новость на русском
Станом на 22 квітня українські війська ліквідували 21 200 російських окупантів. Крім того, кількість знищеної техніки ворога також невпинно росте.
У Генштабі ЗСУ наголошують, що всі дані уточнюють. Адже втрати окупантів щодня зростають.
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Статистика втрат ворога станом на 22 квітня
На 58-й день повномасштабної війни Росії проти України окупанти втратили:
- 21 200 особового складу;
- 838 танків;
- 2 162 бойових броньованих машин;
- 397 артилерійських систем;
- 138 реактивних систем залпового вогню;
- 69 засобів протиповітряної оборони;
- 176 літаків;
- 153 гелікоптери;
- 1 523 одиниці автомобільної техніки;
- 8 кораблів та катерів;
- 76 цистерн з паливом;
- 172 безпілотники;
- 27 одиниць спецтехніки;
- 4 пускові установки тактичної ракетної зброї;
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