Українські воїни знищили вже 21 200 росіян: нова статистика втрат окупантів

22 квітня 2022 , 09:44
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Станом на 22 квітня українські війська ліквідували 21 200 російських окупантів. Крім того, кількість знищеної техніки ворога також невпинно росте.

У Генштабі ЗСУ наголошують, що всі дані уточнюють. Адже втрати окупантів щодня зростають.

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Статистика втрат ворога станом на 22 квітня

На 58-й день повномасштабної війни Росії проти України окупанти втратили:

  • 21 200 особового складу;
  • 838 танків;
  • 2 162 бойових броньованих машин;
  • 397 артилерійських систем;
  • 138 реактивних систем залпового вогню;
  • 69 засобів протиповітряної оборони;
  • 176 літаків;
  • 153 гелікоптери;
  • 1 523 одиниці автомобільної техніки;
  • 8 кораблів та катерів;
  • 76 цистерн з паливом;
  • 172 безпілотники;
  • 27 одиниць спецтехніки;
  • 4 пускові установки тактичної ракетної зброї;

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Автор: Іван Магуряк