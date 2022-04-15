Українські захисники будуть до останнього боронити Маріуполь, – Кириленко

Російські окупанти регулярно заявляють, що майже взяли Маріуполь. Але це неправда: бої тривають, а українські захисники до останнього боронитимуть місто.

Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в інтерв’ю.

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У місті тривають вуличні бої

Зараз в Маріуполі запеклі бої на вулицях. Українські оборонці не здаються, тому не варто вірити окупантам, що вони контролюють місто.

Ми часто бачимо новини про знищення ворожої техніки у Маріуполі. Українські захисники будуть до останнього боронити місто, – розповів Кириленко.

Він також підтвердив інформацію, що деякі підрозділи морської піхоти та полку "Азов" об’єдналися. Утім, детальної інформації практично немає, адже Маріуполь вже понад місяць перебуває в блокаді.

Нагадаємо, за даними Президента Володимира Зеленського, в Маріуполі вже зруйновані близько 95% будівель.

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