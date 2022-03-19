Українські захисники передали "привіт" із "захопленого" росіянами Рубіжного

Російські пропагандисти повідомили, що Рубіжне у Луганській області вже не є українським. Однак населений пункт контролюють Збройні Сили.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ 19 березня. Гвардійці зазначили, що передають "привіт" з українського Рубіжного.

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"Вони щиро здивовані та дуже сміялися, коли побачили циркове шоу в російських новинах, що місто "зачистили" чечени й терористи з окупованих територій", – сказали в МВС.

Гнатимуть ворогів

Також МВС опублікували відео. На ньому український захисник запевнив, що в Рубіжному законна влада, яка не зрадила. Він заявив, що ворогів гнатимуть впевнено і вміло.

Кажуть, що місто оберігали, оберігають і оберігатимуть українські військовослужбовці, прикордонники, поліція і вони не здають його окупантам,

– наголосили у МВС.

"Привіт" із Рубіжного: дивіться відео