Українські захисники знищили 88 ворожих літаків та вертольотів

Усі 10 днів війни в Україні російські окупанти зазнають нищівних втрат. Вони вже втратили 88 своїх літаків та гвинтокрилів.

Окрім техніки, "непереможна" армія Росії зазнає втрат у живій силі. З початку війни загинули понад 10 тисяч ворожих військових.

Цікаво Росія не має ресурсів і можливості, щоб повноцінно окуповувати українські міста

Росія втратила 88 літаків та вертольотів

Українські захисники 5 березня, як і всі минулі дні, завдали окупантам значних втрат:

3 вертольоти самотужки збив морський піхотинець ВМС ЗСУ;

1 штурмовик Су-25 та 1 вертоліт збили військовослужбовці оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ;

2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 збили військовослужбовці оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ;

2 літаки Су-30 СМ збили військовослужбовці повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗСУ.

Окрім цього, протиповітряна оборона збила БпЛА "Орлан-10" та кілька крилатих ракет, які летіли в мирні українські міста. Загалом втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять 44 літаки та 44 вертольоти.

Ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські воїни. Їм надано медичну допомогу і вони уже дають свідчення за злочини путінського режиму перед людяністю!,

– додали у Командуванні ПС ЗСУ.

Також слід відзначити роботу ударної авіації Повітряних Сил – бомбардувальників Су-24м та штурмовиків Су-25. Вони здійснили кілька авіанальотів на ворожі колони та завдали окупантам потужних ракетно-бомбових ударів.

Дивіться звернення Командування повітряних сил ЗСУ:

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