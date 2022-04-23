Українські захисники звільняють окуповані селища та тримають оборону України, – Генштаб
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Збройні Сили України продовжують боронити країну від російської навали та стійко тримають стрій. За даними Генштабу, українські військові вже звільняють окремі населені пункти України від окупантів.
Українські підрозділи демонструють успіхи у контрнаступі на окремих напрямках, повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ. Збройні Сили продовжують тримати та укріплювати свої позиції.
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В окремих напрямках українські захисники продовжують роботу над звільненням тих міст і сіл, які перебувають під тимчасовою окупацією росіян.
Підрозділи сил оборони продовжують звільнення населених пунктів на окремих напрямках та утримання визначених оборонних рубежів. Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!
– повідомили у Генштабі.
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