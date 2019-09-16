Українські олігархи підписали спільний меморандум: хто саме та про що домовилися

9 крупних фінансово-промислових груп України підписали меморандум про взаємодію влади та бізнесу. У ньому підписанти закріпили 15 головних принципів ведення бізнесу.

"Я вважаю, що зараз в Україні є унікальний економічний консенсус. Ми маємо унікальний шанс зменшити корупцію, захистити право власності та спростити ведення бізнесу", – сказав економіст та автор меморандуму Андреас Аслунд. Про це пише Hromadske.

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Найважливіше, про що домовилися представники бізнесу з владою:

► Незалежність Національного банку України.

► Виконання умов Угоди про асоціацію з ЄС.

► Прозорість та простота податкової системи.

► Судова та антикорупційна реформи,

► Запуск ефективного ринку землі.

► Прозора приватизація.

► Боротьба з рейдерством.

► Публічний доступ до інформації про власників підприємств та активів.

► Підтримка конкурентного середовища.

► Позбавлення СБУ функції розслідування економічних злочинів.

13 вересня Володимир Зеленський анонсував зміну правил для українських олігархів, деталі – в матеріалі 24 каналу.



Зустріч представників великого бізнесу та підписання спільного меморандуму

Відомо, що документ підписали:

Олег Бахматюк, власник компанії "Укрлендфармінг".

Сергій Тігіпко, власник групи "ТАС".

Андрій Ставніцер, група "ТІС".

Джок Мендоза-Вілсон, директор з міжнародних зв'язків корпорації СКМ Ріната Ахметова.

Представник компаній "Бурізма" Миколи Злочевського.

Представник Smart Holding Вадима Новинського.

Представник "Епіцентру" Галини та Олександра Герег.

Примітно, що серед підписантів немає Ігоря Коломойського та його бізнес-партнерів.

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