Українських біженців у Польщі просять переїжджати до малих муніципалітетів
10 березня 2022 , 19:34Читать новость на русском
Джерело:polskieradio24
Заступник голови МВС Польщі Павло Босернакер заявив, що великі польські міста переповнені людьми. Саме тому українських біженців просять переїжджати до малих.
Відповідну інформацію оприлюднили 10 березня – на 15 день війни, яку Росія почала проти України.
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Влада Польщі просить людей переїжджати у малі міста
Влада намагається переконати біженців з України покинути великі міста. За його словами, до приймальних пунктів приходять представники місцевої влади та закликають їх оселитися у них,
– мовиться у повідомленні.
Посадовець пояснив, що влада країни дякує волонтерам за допомогу.
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