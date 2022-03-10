Українських біженців у Польщі просять переїжджати до малих муніципалітетів

Заступник голови МВС Польщі Павло Босернакер заявив, що великі польські міста переповнені людьми. Саме тому українських біженців просять переїжджати до малих.

Відповідну інформацію оприлюднили 10 березня – на 15 день війни, яку Росія почала проти України.

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Влада Польщі просить людей переїжджати у малі міста

Влада намагається переконати біженців з України покинути великі міста. За його словами, до приймальних пунктів приходять представники місцевої влади та закликають їх оселитися у них,

– мовиться у повідомленні.

Посадовець пояснив, що влада країни дякує волонтерам за допомогу.



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