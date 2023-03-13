Українських пілотів готові навчати роботи з винищувачами: у Повітряних силах пояснили затримку

Західні союзники готові навчати українських пілотів, як керувати сучасними бойовими літаками. Залишилося обрати тип винищувача.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Однак зазначив, що навчання проводитимуть у країнах, де цей тип літака є на озброєнні.

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Рівень підготовки українських військових партнери оцінюють високо

Західні партнери, зокрема Велика Британія, готові навчати українських пілотів, як керувати винищувачами. Однак затримка початку підготовки пов'язана з тим, що спершу потрібно обрати тип бойового літака.

Коли буде визначено цей тип, то навчання пілотів може проходити в різних країнах, де цей тип літака є на озброєнні, де є навчально-тренувальна база, тому що це не лише інструктори мають бути, це й авіатренажери. Тренажер – це такий самий літак, тільки він у навчальних аудиторіях з віртуальною візуалізацією,

– зазначив Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил також додав, що вже є список тих пілотів, яких можуть відправити на навчання. Щобільше, рівень підготовки українських захисників партнери оцінюють доволі високо.

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Коли в України будуть західні винищувачі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що отримання Україною винищувачів – дуже складне завдання з логістичної та технічної точки зору. Він додав, що не очікує цього найближчим часом.

Наразі Київ прагне, щоб українські пілоти мали змогу вже розпочати навчання та опанувати західні бойові літаки. Щоб, коли буде прийнято рішення про надання винищувачів, не довелося витрачати час і багато місяців ще й на підготовку.