В українських портах заблоковані 22 турецькі судна

В українських портах на узбережжі Чорного моря станом на 15 квітня заблоковані 22 турецькі судна. На їхніх бортах перебувають 90 моряків.

Інформацію повідомили у Міністерстві транспорту Туреччини. Там наголосили, що вже провели консультацію з послом України.

Зауважте Кораблі Росії, які були у районі "Москви", відійшли на південь від українського берега

На українському узбережжі Чорного моря чекають 22 наші судна. Більшість із них належать Туреччині. Є й ті, що під турецьким прапором,

– мовиться у повідомленні.

Спершу там було понад 200 моряків. Однак частину з вдалося евакуювати. Інші – не хочу залишати кораблі.

Окрім того, у міністерстві наголосили, що мінні тральники ВМС Туреччини повсякчас патрулюють прибережні води. Країна не вірить, що міни може випускати Україна.

"Щодо мін з обох боків кажуть різне, проте міни не можуть дістатися Стамбула за такий короткий час", – наголосили у міністерстві.

Цікаво – у росіян пригорає через "Москву" та збиття безпілотника "Орлану-10": дивіться відео