В українських портах заблоковані 22 турецькі судна
Джерело:Інтерфакс-Україна
В українських портах на узбережжі Чорного моря станом на 15 квітня заблоковані 22 турецькі судна. На їхніх бортах перебувають 90 моряків.
Інформацію повідомили у Міністерстві транспорту Туреччини. Там наголосили, що вже провели консультацію з послом України.
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На українському узбережжі Чорного моря чекають 22 наші судна. Більшість із них належать Туреччині. Є й ті, що під турецьким прапором,
– мовиться у повідомленні.
Спершу там було понад 200 моряків. Однак частину з вдалося евакуювати. Інші – не хочу залишати кораблі.
Окрім того, у міністерстві наголосили, що мінні тральники ВМС Туреччини повсякчас патрулюють прибережні води. Країна не вірить, що міни може випускати Україна.
"Щодо мін з обох боків кажуть різне, проте міни не можуть дістатися Стамбула за такий короткий час", – наголосили у міністерстві.
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