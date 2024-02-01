Українських водіїв очікує новий обов'язок: що підготували нардепи

На українських водіїв може очікувати чергове нововведення. Народні депутати можуть запровадити для них обов'язкове страхування цивільноправової відповідальності.

Воно – автострахування – стосуватиметься власників наземних видів транспорту. Звернімо увагу, що відповідний законопроєкт раніше прийняли у першому читанні. Тепер же його рекомендують ухвалити в цілому, розповів глава Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Що пропонують у документі

За словами Гетманцева зі "Слуги народу", комітет уже дав рекомендацію щодо його ухвалення.

Як зазначив глава Комітету, у відповідному документі народні обранці також пропонують, до прикладу, поступово підвищити максимальні розміри страхової виплати до аналогічних у країнах Європейського союзу. І це ще не все.

Також у документі пропонують запровадити швидке здійснення гарантійних виплат замість страховиків-банкрутів особам, котрі потерпіли до моменту набуття чинності законом.

Зараз це роки. А пропонується до 90 днів,

– зауважив Гетманцев.

Він додав, що передбачається також впровадження прямого регулювання у всіх випадках дорожньо-транспортних пригод, у яких відсутні потерпілі, а шкода заподіяна лише транспортному засобу.

За словами Гетманцева, це дасть можливість потерпілому звернутися до свого страховика по виплату навіть у випадку, що винуватець не має страховки.

Крім того, пропонують розширити застосування європротоколу. Мовиться про оформлення заяви при ДТП про страхове відшкодування без залучання до цього поліцейських.

Звернімо увагу на те, що 2024 рік став роком низки змін для водіїв. Зокрема, у плані витрат. Так, низка адміністративних послуг, які надають сервісні центри МВС, зазнала суттєвого здорожчання з 1 січня.

У Головному сервісному центрі МВС зауважили, що до змін скласти теоретичний і практичний іспит коштувало 13 гривень, а видача посвідчень водія – 26 гривень. Ще 200 гривень потрібно було віддати за здійснення реєстраційних дій з транспортними засобами.

А з 1 січня отримати посвідчення водія коштує 230 гривень, теоретичний іспит – 250 гривень, а практичний – 420. За реєстрацію або перереєстрацію потрібно буде заплатити 350 гривень замість 200.