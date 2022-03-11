Українським військовим наперед виплачують обіцяні нагороди за захист держави

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про виплати військовим за захист держави.

За його словами, на місяць раніше встановленого терміну, військовим частинам перераховано 12,5 мільярда гривень усім категоріям військовослужбовців.

Важливо "Славетна" Таманська дивізія, створена в Харкові, схоже там свій шлях і закінчить, – Резніков

Відомо, що це перший транш за лютий – початок березня. Після систематизації бойових наказів підуть інші транші.

"Грошове забезпечення учасників бойових дій складатиме 100 тисяч гривень на місяць, не рахуючи премій за знищену техніку тощо. Ми робимо виплати на випередження, бо хочемо, щоб військові почувалися захищеними. Зараз не до формалізму", – зазначив Олексій Резніков.

Допис Олексія Резнікова

Вчора на місяць раніше встановленого терміну,

військовим частинам перераховано 12,5 млрд гривень на виплату додаткової винагороди на час дії воєнного стану усім категоріям військовослужбовців, встановленої на виконання Указів Президента України, Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського.

Це перший транш за лютий – початок березня. Після систематизації бойових наказів підуть інші транші.

Грошове забезпечення учасників бойових дій складатиме 100 тис. грн. на місяць, не рахуючи премій за знищену техніку тощо. Ми робимо виплати на випередження, бо хочемо, щоб військові почувалися захищеними. Зараз не до формалізму.