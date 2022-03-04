Українським військовим росіяни надсилають СМС і пробують морально тиснути
Джерело:Центр протидії дезінформації
Українським правоохоронцям невідомі надсилають повідомлення із запевненням, що їм та їхнім сім'ям нічого не загрожує. У такий спосіб ворог намагається деморалізувати наших захисників.
Такі випадки вже підтвердили у Центрі протидії дезінформації при РНБО. Ворожі сили прагнуть впливати на українських правоохоронців.
Важливо На сьогодні немає загрози прямого вторгнення з білоруського боку, – Подоляк
Також вони хочуть "перетягнути" українців на свою сторону. Однак, як наголосили у відомстві, українські правоохоронці максимально мотивовані і робитимуть все для перемоги над ворогом.
Все буде Україна! Здолаємо інфотерор разом!
– наголосили у Центрі протидії дезінформації.
Приклад СМС від ворога українському військовому / Зображення Центру протидії дезінформації
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