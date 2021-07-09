Український бізнесмен та інвестор Сергій Тронь відкриває сучасний дата-центр у Казахстані

White Rock Management, компанія, яка спеціалізується на інноваційних технологіях, оголосила про створення сучасного дата-центру на території Республіки Казахстан.

Для облаштування центру даних White Rock Management закупила більш ніж 20 тисяч одиниць обладнання (надпотужних машин) на суму понад 200 млн доларів у лідера світового ринку спеціалізованої техніки – китайської компанії Bitmain.

В епоху штучного інтелекту, потужного інформаційного потоку і новітніх технологій надзвичайно важливий правильний підхід до зберігання, обробки і передачі даних із забезпеченням безпеки процесу. У цих умовах і виникає необхідність створення сучасних дата-центрів. Сьогодні Україна не тільки нарощує потенціал у галузі, але і йде в ногу з новітніми тенденціями, диктує тренди і захоплює міжнародний ринок, використовуючи можливості у світових цифрових центрах, таких як Казахстан,

– повідомив власник компанії White Rock Management Сергій Тронь.

Дата-центр White Rock Management потужністю понад 100 МВт надаватиме послуги з обробки, зберігання, передачі інформації.

Центр даних у Республіці Казахстан відкритий першим у цьому році і став одним із найпотужніших у Центральній Азії. Компанія White Rock Management планує відкриття дата-центру у Швеції, готує фінальні розробки для відкриття центру даних у Північній Америці, а також відновлює роботу сучасного дата-центру в Україні.

Республіка Казахстан приваблює інвесторів зручним географічним розташуванням і рекордно низькими, порівнюючи з іншими країнами, тарифами на електроенергію.