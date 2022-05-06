Українській державі катастрофічно бракує коштів

Звісно, це не дивно. Із-за падіння економіки доходи бюджету значно скоротилися, а видатки, навпаки, виросли. Потрібно фінансувати ЗСУ, купляти зброю та пальне для фронту, допомагати переселенцям, латати інші дірки.

ОВДП як основа

За даними Мінфіну, за час великої війни (з 24.02 до 03.05) бюджет запозичив чи отримав безповоротну допомогу на гігантську суму – 10 мільярдів доларів (близько 300 мільярдів гривень)!

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Майже половину цієї суми (45% або 135,1 мільярда гривень) надійшли в державну скарбницю від продажу військових ОВДП.

Небезпечний сигнал

На жаль, військові ОВДП на 70 мільярдів гривень викупив НБУ.

На жаль, бо за рахунок друкарського верстата. Тобто це пряме кредитування Уряду Нацбанком та сама незабезпечена емісія, якої вдавалося уникати в останні роки.

70 мільярдів гривень – відносно невелика сума, менше 3% від нинішнього обсягу державного боргу.

Поки що сама по собі така емісія не несе великих загроз макрофінансовій стабільності в нашій країні. Буде гірше, якщо не фінансувати необхідні державні видатки.