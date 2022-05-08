Український фінансовий фронт надійний і це не може не тішити

Якби мені хтось сказав, що може бути ситуація, в якій хвалитимуть НБУ, я б не повірив.

Регулятор завжди стримував, контролював та обмежував банки і був дуже консервативним. Кому таке може подобатися?

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Молодці!

Під час війни на їхні плечі випало складне завдання – не просто зберегти фінансову систему та стабільність національної валюти, їм необхідно було забезпечити функціонування інфраструктури, адаптувати банківську систему для роботи в умовах війни та піти на непопулярні заходи щодо регулювання та обмежень, пов'язаних із валютними операціями.

І справляються вони із цим сьогодні дуже успішно.

Усі найважливіші показники, пов'язані з надійністю банків, роботою інфраструктури, курсоутворенням та відпливом капіталу виглядають добре, у порівнянні з тим, як хотіли б їх бачити наші вороги.

Фінансовий фронт надійний і це не може не тішити.

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