Український фотомитець показав у Польщі, як тил протистоїть російським окупантам

Україна гідно дає відсіч ворогу, воюючи не лише на фронті, а важко працюючи у тилу. Дух волонтерства показав на своїй фотовиставці у Польщі фотохудожник Олександр Харват.

Олександр – родом з Рівного. Його роботи можна побачити зараз у місті Лодзь.

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Фотографія працює проти війни, – митець

Вкотре кажу і пишу, що фотографія нас об'єднує, знайомить, здружує, а все, що сприяє культурно-мистецькому розвитку, працює проти війни. Сьогодні як ніколи необхідно показувати світу наше сьогодення, адже фотографія – це документ правди, реалістичне свідчення,

– зазначив Харват.

Місце для українських світлин знайшли у малій галереї Лодзького університету. Тут навчається багато студентів з-за кордону і це важливо, адже кожен з них може донести правду до своєї батьківщини.

Дивіться фото з виставки Олександра Харвата / Фото Укрінформ:

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