Учасники будуть говорити про те, якою може стати нова формула конкурентоспроможності, коли звичні моделі та правила не діють, та що це означатиме для українських компаній у наступні десятиліття.

Подія об'єднає маркетинг-директорів, підприємців, комунікаційників, психологів і засновників соціальних ініціатив. Загалом понад 80 спікерів і більш ніж 1 000 учасників.

Що буде у програмі форуму

Програма Українського маркетинг-форуму буде насичена. Відкриє подію виступ "Як перетворити досвід кризи на конкурентну перевагу українського бізнесу?" генерального директора Інституту фронтиру Євгена Глібовицького. Головну тему цього року про розвиток у поламаному світі також розкривають багато цікавих дискусій:

"Як будувати бізнес, коли завтра непередбачуване" (модератор: Ігор Гут, керівний партнер шведського проєкту DYB | Develop Your Business, системний дослідник бізнесу і конкуренції);

"Комунікаційні стратегії у кризовій нормальності" (модераторка: Анастасія Зражевська, директорка з комунікацій (Україна та міжнародні ринки) МХП);

"SMM без ілюзій: швидкість, сенс і гроші в епоху алгоритмів" (модераторка: Валерія Лавська, CMO маркетингової агенції повного циклу Promodo);

"AI-продакшн без рожевих окулярів" (модератор: Іван Філіппов, стратегічний директор та партнер креативної агенції Banda);

"ERROR 404 (Agency Not Found): якою є цінність агенції в поламаному світі" (модератор: Ігор Блистів, маркетинг-директор та директор з інновацій компанії Kormotech);

"Людина у поламаному світі: адаптація чи деградація?" (Олег Покальчук, соціальний і військовий психолог, психотерапевт, Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця і СЕО дослідницької компанії Gradus);

"Завдання, плани та мрії: як розставляють пріоритети маркетинг-лідери" (модератор: Олег Косс, засновник сервіс-дизайн агенції Lanka.CX).

"Visa&Bolt Stage на Українському маркетинг-форумі – це системне партнерство, яке дозволяє забезпечити якісний контент і підтримувати розвиток дискусії про майбутнє технологій і ринків", – говорить Сергій Костя, продюсер 19 Українського маркетинг-форуму, регіональний маркетинг-директор Bolt у країнах Центральної, Східної Європи та Азії.

Такий новий формат партнерства напряму сприяє відкритому обміну досвідом, а саме це веде весь ринок вперед.

"Світ змінюється швидше, ніж звичні правила, тому Visa підтримує Український маркетинг-форум і разом із партнерами створює Visa&Bolt Stage як майданчик для чесної розмови про технології, довіру та нову комерцію. У непрості часи такий діалог допомагає знаходити рішення, що підсилюють стійкість бізнесу й підтримують українське суспільство", – розповіла Анастасія Ненашева, старша директорка з маркетингу Visa в регіоні Східної та Південно-Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу.

Хто на сцені?

На події буде багато виступів, які допоможуть зрозуміти, де ринок зламався, а де він росте. Своїми рішеннями та баченням на перспективу поділяться спікери – лідери компаній та брендів: Алекс Купер, ресторатор, співвласник Kyiv Food Market, Ігор Лаченков, засновник медіагрупи ProGroup, Ольга Руднєва, CEO Superhumans Center, Тетяна Лукинюк, генеральна менеджерка "Google Україна", Христина Бондаренко, начальниця відділу комунікацій Третього армійського корпусу, Юлія Соловей, співзасновниця ГО UkraineWOW, партнерка комунікаційної агенції Gres Todorchuk, Наталя Каменська та Марія Гаврилюк, креативні директорки та співзасновниці Gunia Project, Олег та Катерина Садовські, співвласники українського бренду жіночого одягу Gepur, Дарина Скалун, СМО Будинку Іграшок, Максим Саваневський, віцепрезидент з розвитку бізнесу мілтек-компанії «Четвертий Закон», керівний партнер компанії plusone social impact, Євген Білодід, директор з цифрових рішень Visa у регіоні Східної і Південно-Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, Неля Ус, керівниця маркетингових та бренд-комунікацій ДТЕК, Сергій Грабчак, маркетинг-директор Ощадбанку, Владислав Полонський, засновник та CEO креативної маркетингової агенції Rockets. Growth R&D, Ксенія Михайленко, Sr. Marketing Manager, McDonald's в Україні, Чехії та Словаччині, Олеся Жулинська, керівниця напряму зі зв’язків із громадськістю та комунікацій ПриватБанку, Олександр Шевченко, заступник директора Пасажирської компанії Укрзалізниці та інші.

Нові формати

Однією з новинок цьогорічного форуму стануть два контентно-розважальні шоу. У перший день відбудуться маркетингові дебати, під час яких Роман Гавриш, засновник Aimbulance, CEO та співзасновник Anima.ua, та Гарік Корогодський, письменник, хепіталіст, бізнесмен, засновник благодійного фонду "Життєлюб", шукатимуть відповідь на запитання "Любов до бренду: міф чи реальний драйвер зростання?".

Закриватиме подію інтелектуальне шоу "Протагоністи", присвячене відомим українським брендам. Автори – Євген Янович, співзасновник студії "Мамахихотала", та Олександр Хоменко, співзасновник творчого об’єднання МУР.

Окрім змістовної програми форуму, дуже цінними завжди є нові знайомства, обмін досвідом і живе спілкування між учасниками та спікерами. Ввечері першого дня подія продовжиться нетворкінгом. Також цьогоріч під час форуму учасники зможуть долучитися до зборів двох соціальних ініціатив — Третього армійського корпусу та Superhumans Center.