Бійці 100 ОМБр вивісили синьо-жовтий прапор над шахтою "Центральна" в Торецьку

Українські бійці вивісили прапор України над шахтою "Центральна" в Торецьку. Вона є найдавнішою шахтою в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дописи 100 ОМБр у фейсбуці та ОСУВ "Хортиця" в телеграмі.

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Над шахтою "Центральна" у Торецьку майорить український прапор

Бійці батальйону безпілотних систем VORON 100-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ вивісили синьо-жовтий прапор над шахтою "Центральна" в Торецьку на Донеччині.

Саме "Центральна" є найдавнішою шахтою не лише в Торецьку, а й на Донбасі та в Україні загалом, зазначили в 100 ОМБр.

В ОСУВ "Хортиця" вказали, що "цей символічний крок має велике значення для українського народу, адже він демонструє незламність духу та прагнення до Перемоги".

Повернення українського прапора на шахту "Центральна" є ще одним кроком до звільнення всієї території України від російських окупантів. Встановлення над нею синьо-жовтого прапора означає, що Україна повертається на свою землю, що історія боротьби за свободу триває, і що Перемога буде за нами,

– наголосили там.

Над шахтою "Центральна" майорить прапор України: дивіться відео

Додамо, що протягом останніх кількох днів російські загарбники 6 разів намагалися встановити триколор на різних локаціях ними ж зруйнованого Торецька, про що розповів Суспільне Донбас речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Все – заради створення відповідної картинки для російських пропагандистських ресурсів, які поспішили заявити про захоплення міста. Кожного разу українські пілоти ударних дронів і БпЛА збивали російські триколори. Всі вони були знищені разом з ворожими "прапороносцями". Це – українська земля і їхнім прапорам тут не місце. На наших об'єктах і будинках майорить український стяг,

– зазначив Волошин.