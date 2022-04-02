Український прапор замайорів у звільненому від окупантів селищі Немішаєве на Київщині

Українські військові блискавично звільнили від окупантів низку населених пунктів на Київщині. 2 квітня український прапор замайорів у селищі Немішаєве.

Загалом за останній тиждень українські сили "почистили" від окупантів близько 20 населених пунктів у Київській області. Український стяг у черговому звільненому селищі – символічний доказ того, що невдовзі наша держава поверне з-під тимчасової окупації усі свої законні території.

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Український прапор у селищі Немішаєве

Українські сили 1 квітня звільнили від окупантів Немішаєве, що розташоване у Бородянському районі Київської області. Над приміщенням місцевої селищної ради нацгвардійці вивісили жовто-блакитний стяг.

Зазначається, що Збройні Сили України продовжують зачистку населених пунктів у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах Київської області.

У селищі Немішаєве вивісили український прапор / Фото МВС України

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