Український ПТУР знищив танк окупантів: ефектне відео

Українські військові показують, як вони знищують ворогів. Так, у мережі оприлюднили відео,на якому протитанкова керована ракета ЗСУ потужно вгатила по танку окупантів.

Після влучення снаряду російський танк одразу вибухнув.

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Збройні Сили України щодня впевноно знищують російську техніку. Цього разу показали, як підірвали танк окупантів. Російський боєкомплект вибухнув.

Український ПТУР знищив танк окупантів:



Додамо, що ворог має великі втрати не лише у особовому складі, а й в озброєнні та техніці. Так, станом на 10 день війни втрати авіаційної техніки окупаційних військ вже становлять 88 літаків та вертольотів.

У Генштабі ЗСУ кажуть, що резерви російських окупантів, які доукомплектовують підрозділи, мають вкрай низький морально-психологічний стан, через обізнаність про реальний стан справ.

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