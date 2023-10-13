Український Roosh Ventures інвестував у Rollstack: Сергій Токарєв про інноваційний стартап

Український венчурний фонд Roosh Ventures інвестував у Rollstack – стартап, що розробив інноваційне рішення. Зокрема зазначають, що проєкт автоматично створює та оновлює презентації, фінансові звіти, бізнес-огляди та інші документи.

Новиною про інвестицію на своїй фейсбук-сторінці поділився Сергій Токарєв – IT-інвестор та бізнесмен, співзасновник технологічної компанії Roosh, до екосистеми якої входить Roosh Ventures. Як зазначив підприємець, рішення, яке пропонує Rollstack, є надважливим для оптимізації робочих процесів.

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Венчурний фонд Roosh Ventures інвестував у стартап Rollstack

Разом з українським фондом в компанію вклалися й інші топові світові інвестори. Зокрема:

Y Combinator;

UpHonest Capital;

Kima Ventures;

Goodwater Capital;

Monte Carlo Capital.

За їхньої підтримки Rollstack підняла Seed-раунд на 1,9 мільйона доларів.

Звіти – це завжди ахіллесова п'ята. Навіть не уявляю, скільки часу я витрачав на них раніше, а зараз із сумом дивлюсь, скільки часу в команди забирають оновлення бізнес-оглядів, фінансових звітів, презентацій для клієнтів. Тільки в Roosh Ventures на це йде 50 відсотків їхнього часу. Проблема дуже зрозуміла, а рішення Rollstack звільняє велику частку робочого часу для важливіших задач. Наприклад, аналітики та корегування стратегії,

– зазначив Сергій Токарєв.

Стартап Rollstack був заснований у 2022 році. Найпоширеніші випадки використання продукту – це бізнес-огляди, фінансова звітність та корпоративні презентації.

Платформа автоматично генерує та оновлює слайд-деки та графіки в документах, використовуючи різні джерела інформації: інструменти бізнес-аналітики, CRM та сховища даних. Це дозволяє командам, які постійно працюють з великим обсягом інформації, наприклад, в галузях аналітики, фінансів, бізнес-операцій та маркетингу, зосередитися на основних завданнях, таких як аналіз та стратегія, а не на трудомісткому процесі створення звітів.

Для функціонування платформи не потрібна інженерна чи ручна робота. У запланований час Rollstack імпортує актуальну інформацію у презентації та звіти, створені в інших програмах. Зокрема мовиться про Google Workspace, Microsoft 365 або Notion.

Клієнтська база Rollstack щомісяця зростає на 50 відсотків та працює з різноманітними клієнтами – від невеликих стартапів до таких гігантів технологічної індустрії, як Deel і Pinterest. Наразі у Rollstack працює семеро людей. До кінця першого кварталу 2024 року стартап планує подвоїти команду.

На думку представників Roosh Ventures, Rollstack готові здійснити революцію на ринку візуалізації даних обсягом 7,4 мільярда доларів із величезним потенціалом. Продукт Rollstack допомагає автоматизувати багато процесів візуалізації даних і вже викликає інтерес у визнаних компаній.

Зауважимо, що Roosh Ventures – це український венчурний фонд, який інвестує у стартапи на стадіях від Pre-seed до Series А у різних індустріях. За три роки фонд найбільш активно інвестував у сферах AI, fintech, геймінг та health tech.

Roosh Ventures співінвестує у перспективні технологічні компанії разом з великими всесвітньовідомими фондами та орієнтується на ринки ЄС та США. Фонд вже проінвестував у такі відомі стартапи як Deel, TheGuarantors, Oura, Pipe, Alma, Playco, Dapper Labs, Alter та понад 35 інших компаній.

Roosh Ventures є частиною технологічної екосистеми Roosh. Завдяки цьому портфельні компанії фонду можуть отримати підтримку в інтеграції та впровадженні AI/ML-технологій, пошуку талантів та розвитку бізнесу.