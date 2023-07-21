Удар, вогонь у кабіні – і все: епічна історія, як український штурман вижив після збиття Су-24

Український штурман бомбардувальника Су-24 Сергій Вербицький вижив після збиття літака. Вербицькому довелося вибиратися з лігва окупантів, минаючи мінні поля.

Всього, за словами 37-річного штурмана, у нього 13 бойових вильотів. Саме під час 13 вильоту окупанти вразили його бомбардувальник.

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Екіпаж вирішив іти до кінця, попри загрозу ворожої ППО

"Удар, вогонь у кабіні, смикнув ручками і все", – розповів про збиття Вербицький. Герой України зазначив, що цей політ відбувся у березні 2022 року.

Тоді він та пілот, 41-річний Олексій Коваленко, полетіли на завдання в Ізюмі на Харківщині, де сунула ворожа навала.

"Колона техніки була, БТРи, їхала підмога", – пригадує Вербицький.

Екіпаж бомбардувальника розумів, що це дуже небезпечний виліт, оскільки обійти ворожу ППО практично неможливо. Приблизно за 20 кілометрів до цілі екіпаж вирішив піти до кінця.

Ми знаємо, що ми летимо в зону ураження ворожої ППО. Був вибір відвернути, і я в когось питав кілометрів за 20 до цілі: "Льош, до кінця?" Тільки махнув головою – "так",

– переповів події Вербицький.

Як штурман вижив після збиття літака

Після того, як екіпаж виконав завдання, він майже одразу відчув удар та побачив полум'я. Сергій встиг катапультуватися.

Воно, виходить, між нами пішло. Я вийшов із літака і далі у мене відкрився парашут. Висота була дуже мала, при вході я побачив літак, який відлітає і горить, землю побачив. Встиг подумати, чи встигне відкритись парашут. Він відкрився – і я приземлився,

– розповів Вербицький.

Після падіння штурман опинився на ворожій території й усвідомлював, що окупанти його шукатимуть. Йому довелося три години діставався до своїх пішки та мінними полями.

Згодом виявилося, що у штурмана внаслідок падіння було зламане ребро, однак він не відчував біль.

"Годину взагалі нічого не відчував, взагалі нічого не боліло, наче взагалі не катапультувався. Потім почала боліти спина, і в правому боці, як потім виявилося, було зламане ребро. Це потім, коли до госпіталю доїхав. Коли дійшов до своїх по мінних полях, вони мені кажуть: "Розкажи, як ішов". Маршрут тут через ліс, тут через поле і до вас прийшов. А вони на мене подивилися і кажуть: "Там же все заміновано, як ти пройшов?" А я якось ішов і не думав, що там можуть бути міни", – розповів штурман.

На жаль, пілот Олексій Коваленко тоді загинув – він Герой України посмертно.