Другий постріл зробити б не дали: як український снайпер встановив світовий рекорд на війні

Український снайпер В'ячеслав Ковальський встановив новий світовий рекорд, уразивши російського окупанта на відстані 3800 метрів.

Ковальському 58 років, він снайпер 13-го Головного управління Департаменту військової контррозвідки СБУ. Рекордний постріл він зробив з гвинтівки "Володар Обрію", що є власною розробкою відомства. Журналісти розповіли історію українського снайпера та хронологію того дня, коли йому вдалось встановити рекорд.

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До повномасштабного вторгнення В'ячеслав Ковальський заробляв на життя як підприємець, а снайпінг був для нього лише витратним видом спорту, в якому він, до слова, досяг неабияких успіхів. Щоправда, чоловік не любив полювання і замість тварин вважав за краще стріляти по картонних мішенях. Допоки війна усе не змінила.

Чоловік приєднався до винищувального снайперського підрозділу Служби безпеки України. І головним мотивом перейти туди стала зброя, а точніше – гвинтівка "Володар обрію".

. Гвинтівка "Володар обрію" – власна розробка СБУ, яка здатна вражати ціль на відстані 3 – 4 кілометрів. "Володар обрію" важить близько 16 – 17 кілограмів, і віддача від пострілу в нього дуже потужна.

Зазначають, що до цього Вячеслав "клав кулі лише на два кілометри". Втім, до того дня, коли Ковальский не вистрілив у ворога, який був за 3 кілометри та 800 метрів від нього.

Для розуміння: це – відстань від Центрального залізничного вокзалу Києва до метро Печерська. А якби одного дня Ковальський зайняв би позицію на Київському вокзалі Москви, то куля з його рушниці легко й невимушено долетіла б до Кремля,

– ідеться в матеріалі.



В'ячеслав Ковальський мріяв вистрілити з гвинтівки "Володар обрію" / Фото СБУ

Деталі того дня, коли стався рекордний постріл

Ковальський розповів, що подія сталася одного сонячного вітряного дня на півдні України. Їх було троє – Вячеслав Ковальський та двоє бійців СБУ. Вони спостерігали за двома опорними пунктами ворога.

Довгий час ворог був у майже постійному русі, але згодом темп солдатів сповільнився і нарешті снайпери вирахували росіянина, який був потенційною ціллю. Ковальський називає цю людину інструктором.

Шансу на другий постріл немає, зате велика ймовірність, що ворог спробує вирахувати їхню позицію та накрити вогнем,

– розповів Ковальський.

Щоб збільшити свої шанси, він вирішив зробити корегувальний постріл: знайшов піщаний пагорб на такій самій дистанції, що й опорний пункт ворога, але за 300 метрів від нього, і пустив кулю туди. Каже, що не боявся, що росіяни звернуть увагу на звук пострілу, адже на фронті тиші немає.

Рішення скорегуватися було вірним, бо виявилося, що вітер значно сильніший, ніж за попередніми розрахунками. Тому, Ковальський вніс поправку.

Умови були практично ідеальні: погода стояла суха, а сонце заходило за спини снайперів, тоді як російському інструкторові світило в обличчя. А якби температура і вологість були вищими, міраж не дозволив би прицілитися.

Щоб влучити у ворога на рекордній відстані, кулі з гвинтівки Ковальського знадобилось 9 секунд.

Рекордний постріл Ковальського: дивіться відео

До слова, попередній рекорд фіксували у 2017 році. Тоді канадський спецпризначенець розташувався у висотній будівлі та з 3 540 метрів вразив бойовика ІДІЛ. Ім'я снайпера досі невідоме, стріляв він з американської гвинтівки McMillan Tac-50.