Український Су-24 завдав удару по ворожій колоні: видовищне відео
3 березня 2022 , 09:53Читать новость на русском
У мережі оприлюднили відео, як Су-24 Повітряних сил України завдає нищівного удару по ворожій колоні російського агресора.
Очевидець не може стримати емоцій та вболіває за наших штурмана та пілота. Обережно, у відео багато ненормативної лексики.
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Горіть в пеклі,
– звернувся чоловік до окупантів.
У результаті можна зрозуміти, українські захисники таки "красавци".
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