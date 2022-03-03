Український Су-24 завдав удару по ворожій колоні: видовищне відео

3 березня 2022 , 09:53
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У мережі оприлюднили відео, як Су-24 Повітряних сил України завдає нищівного удару по ворожій колоні російського агресора.

Очевидець не може стримати емоцій та вболіває за наших штурмана та пілота. Обережно, у відео багато ненормативної лексики.

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У результаті можна зрозуміти, українські захисники таки "красавци".

 

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Автор: Анастасія Кушпіт